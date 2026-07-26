Kush performon dhe kur? Sunny Hill zbulon agjendën e tri netëve spektakolare
Festivali Sunny Hill ka publikuar zyrtarisht orarin e performancave për të tri netët e edicionit të këtij viti, duke zbuluar se kur do të ngjiten në skenë artistët vendas dhe ndërkombëtarë që do të jenë pjesë e festivalit.
Nata e parë e festivalit (31 korrik) do të sjellë një program të pasur me performanca, ku publiku do të ketë mundësinë të shijojë interpretimet e artistëve sipas orarit të publikuar nga organizatorët.
Në program janë përfshirë emra të njohur të skenës muzikore, të cilët do të ngjiten në skenë në intervale të caktuara gjatë mbrëmjes.
Edhe për datat 1 dhe 2 gusht, Sunny Hill ka bërë të ditur orarin e plotë të performancave.
Dy netët në vijim do të sjellin një kombinim të artistëve ndërkombëtarë dhe atyre shqiptarë, me një program që pritet të zgjasë deri në orët e para të mëngjesit.
Oraret për secilin artist u mundësojnë pjesëmarrësve të planifikojnë paraprakisht se cilat performanca dëshirojnë të ndjekin.
Publikimi i agjendës vjen vetëm pak ditë para nisjes së festivalit, duke rritur entuziazmin e mijëra fansave që pritet të mblidhen në Prishtinë për një nga ngjarjet më të mëdha muzikore në rajon.
Sunny Hill vazhdon të jetë një nga festivalet më të rëndësishme të verës, duke sjellë çdo vit emra të njohur të industrisë muzikore dhe një atmosferë unike për adhuruesit e muzikës. /Telegrafi/