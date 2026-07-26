Gjesti paralajmëron këngën e re në bashkëpunim me Dhurata Dorën?
Gjesti duket se është gati të publikojë projektin e ri muzikor, të cilin fansat e kanë pritur prej kohësh.
Përmes një postimi në InstaStory, ai ka bërë të ditur se së shpejti do të publikohet kënga "Gasolina", pa zbuluar ende datën e lansimit apo detaje të tjera.
Ky projekt ishte përfolur prej muajsh si një bashkëpunim me këngëtaren e njohur shqiptare Dhurata Dora, duke ngjallur pritshmëri të mëdha te publiku.
Foto: Instagram
Edhe pse Gjesti nuk e ka konfirmuar zyrtarisht duetin në njoftimin e tij të fundit, fansat besojnë se bëhet fjalë pikërisht për këngën e shumëpërfolur me Dhuratën.
Mbetet të shihet kur do të publikohet zyrtarisht "Gasolina" dhe nëse dy artistët do ta konfirmojnë bashkëpunimin që është komentuar gjerësisht në rrjetet sociale.
Gjesti ka qenë një nga emrat më të komentuar në estradën shqiptare gjatë muajve të fundit, duke tërhequr vëmendje me paraqitjet dhe projektet e tij muzikore.
Çdo paralajmërim i tij në rrjetet sociale ngjall interes të madh te fansat, të cilët presin me padurim publikimin e këngëve të reja. /Telegrafi/