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Tottenham Hotspur po monitoron nga afër situatën e Sandro Tonalit dhe e ka identifikuar mesfushorin italian si një nga objektivat kryesorë për afatin kalimtar të verës, raporton “talkSPORT”.

Trajneri Roberto De Zerbi thuhet se është shtytësi kryesor i interesimit për yllin e Newcastle United, teksa londinezët tashmë kanë kontaktuar kampin e lojtarit. Megjithatë, deri më tani nuk kanë nisur negociata zyrtare me klubin anglez.

Interesimi për Tonalin nuk mungon as nga rivalët e Ligës Premier, me Arsenalin dhe Manchester Cityn që po ashtu po e ndjekin me vëmendje situatën e 26-vjeçarit.

Pavarësisht interesimit të madh nga Anglia, preferenca aktuale e reprezentuesit italian mbetet rikthimi te Milani, klub ku kaloi tri sezone të suksesshme para transferimit te Newcastle në vitin 2023 për rreth 52 milionë funte.

Gjatë periudhës së tij në “San Siro”, Tonali ishte një nga figurat kyçe në skuadrën që fitoi titullin e Serie A në sezonin 2021/22.

Mesfushori ka kontratë me Newcastle deri në verën e vitit 2028, ndërsa sezonin e kaluar zhvilloi 53 paraqitje në të gjitha garat, duke kontribuar me tre gola dhe shtatë asistime.

Megjithatë, paraqitjet e tij nuk mjaftuan për t’i ndihmuar “Magpies” të siguronin një vend në garat evropiane. Newcastle e mbylli sezonin në vendin e 12-të në tabelë, katër pikë larg zonës që siguronte pjesëmarrjen në Ligën e Konferencës./Telegrafi/

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