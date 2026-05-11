Shkon në Malësi të Madhe - Adion Puka kërkon 'dorën' e Fabjola Elezajt tek familja?
Duket se ka pasur zhvillime të reja pas daljes së Fabjola Elezajt nga Ferma VIP 3.
Kjo sa i përket marrëdhënies me Adion Pukën, me të cilin krijoi një raport të afërt në spektaklin e lartpërmendur.
Edhe pse vëllai i ish-fermeres nuk ishte dakord për lidhjen me të, siç shihet jashtë ka pasur ndryshime.
Së fundmi u pa që djaloshi nga Gjakova ka shkuar në Malësi të Madhe, në një formë për t'i kërkuar 'dorën' Olës nga familja e saj.
Ata shihet se kanë rënë dakord në bazë të njoftimi që çifti ka ndarë në rrjete sociale.
Kjo ka lënë të nënkuptohet se marrëdhënia e tyre po kalon në një nivel tjetër, krahas njohjes që patën në format.
A do të ketë një fejesë nga ana e tyre, mbetet për t'u parë në vazhdim se si do të ecë ky raport. /Telegrafi/
