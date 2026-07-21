Shënoi golin që i dha Spanjës trofeun e Botërorit, Torres po kërkohet me ngulm nga gjiganti anglez
Liverpooli ka shfaqur interesim për transferimin e Ferran Torresit, sulmuesit 26-vjeçar të Barcelonës, gjatë këtij afati kalimtar veror.
Sulmuesi spanjoll, i cili shënoi golin e fitores në finalen e Kupës së Botës 2026 ndaj Argjentinës, është bërë dëshira e re e trajnerit Andoni Iraola.
Drejtuesit e klubit nga "Anfield" synojnë të përfitojnë nga nevoja e Barcelonës për ta shitur lojtarin para se ai të hyjë në vitin e fundit të kontratës, në mënyrë që klubi katalunas të mos rrezikojë ta humbasë pa përfituar financiarisht.
Barcelona e ka vendosur sulmuesin në listën e lojtarëve të transferueshëm, pasi kontrata e tij skadon në fund të sezonit të ardhshëm, në qershor të vitit 2027.
Drejtuesit e klubit spanjoll preferojnë ta finalizojnë largimin e tij këtë verë, për të shmangur mundësinë që ai të largohet si lojtar i lirë vitin e ardhshëm, si dhe për të përmbushur detyrimet financiare ndaj Manchester Cityt nga transferimi i tij i mëparshëm.
Vlera e tregut e ish-sulmuesit të Valencias është rritur ndjeshëm ditët e fundit falë paraqitjeve të tij me kombëtaren spanjolle.
Torres shënoi golin vendimtar për Spanjën në finalen e Kupës së Botës të zhvilluar të dielën e kaluar, duke kurorëzuar një sezon të mirë me Barcelonën, ku realizoi gjithashtu 21 gola me fanellën blaugrana.
Liverpooli nuk është klubi i vetëm që po planifikon transferimin e tij, pasi përballë ka edhe Paris Saint-Germainin.
Sipas gazetarit Loic Tanzi nga L'Équipe, klubi francez vlerëson shumë fleksibilitetin taktik të lojtarit dhe fillimisht e kishte parë transferimin e tij si një mundësi me kosto të favorshme për shkak të situatës së kontratës.
Megjithatë, hyrja në garë e Liverpoolit ka rritur ndjeshëm çmimin e mundshëm të negociatave.
Klubi anglez synon t'i përshpejtojë bisedimet me përfaqësuesit e lojtarit para fillimit të përgatitjeve parasezonale./Telegrafi/