Ferran Torres "kopjon" sloganin e Trumpit, rrjeti shpërthen pas festës së Spanjës
Festa e ekipit kombëtar spanjoll në Sheshin Cibeles pas fitimit të Kupës së Botës ka prodhuar disa imazhe historike, por asnjëra nuk ka ndezur rrjetet sociale aq sa aksesori i zgjedhur nga Ferran Torres.
Sulmuesi nga Valencia u bë qendra e vëmendjes dhe debatit duke mbajtur një kapelë të kuqe me një mesazh që nuk la askënd indiferent: 'Ta bëjmë Spanjën të madhe përsëri'.
Slogani, një adaptim i qartë i sloganit të famshëm politik 'Ta bëjmë Amerikën të madhe përsëri' (MAGA) të popullarizuar nga Donald Trump në Shtetet e Bashkuara, mori një kuptim të ri në mendjen e futbollistit spanjoll, duke shkaktuar një valë reagimesh brenda pak minutash.
🚨WOW: Leftists are OUTRAGED the legend who scored the game winning World Cup goal, Ferrán Torres, wore a "Make Spain Great Again" hat at a Madrid victory celebration.
Trump owns the culture. pic.twitter.com/iPpzBdavcH
— Bo Loudon (@BoLoudon) July 21, 2026
Gjatë turneut me autobusin e hapur dhe ngjitjes së tij të mëvonshme në skenën kryesore në Madrid përkrah artistëve si Arde Bogota ose Lola Indigo, Ferran Torres nuk e hoqi kapelën e tij të kuqe mbresëlënëse me shkronja të bardha të qëndisura.
Zgjedhja e aksesorit nuk kaloi pa u vënë re nga analistët e mediave sociale, veçanërisht pas finales së fundit dhe intensive të Kupës së Botës në Nju Jork, ku vetë Donald Trump ishte i pranishëm në zonën presidenciale dhe në podiumin e ndarjes së çmimeve përkrah zyrtarëve të FIFA-s dhe Presidentit Pedro Sanchez.
Duke lënë mënjanë polemikat, Ferran Torres, i cili u zgjodh edhe si lojtari më i mirë i finales, provoi edhe një herë se di si të bëhet ylli i bisedës pas ndeshjes. Kapela e tij është tashmë, pa dyshim, suveniri jozyrtar më i kërkuar i këtij Kupe Bote. /Telegrafi/