Sensacioni i Kupës së Botës, Vozinha flet për të ardhmen e tij në futboll
Portieri i Kepit të Gjelbër, Vozinha, ka ndarë mendimet e tij për të ardhmen pas një sezoni mbresëlënës individual në Kupën e Botës 2026.
Veterani 40-vjeçar është aktualisht një lojtar i lirë pasi kontrata e tij me skuadrën portugeze Chaves skadoi më 30 qershor.
Vozinha ishte një figurë kyçe në garën historike të Kepit të Gjelbër deri në fazën e 1/16-tës së Kupës së Botës, ku e shtynë finalistin Argjentinën në limitin absolut në një humbje të ngushtë 2-3.
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Gjatë gjithë turneut, portieri bëri katër paraqitje, duke pësuar pesë gola, duke mbajtur portën e paprekur dy herë dhe duke grumbulluar 18 pritje.
Paraqitjet e tij brilante kanë bërë që klube të ndryshme, edhe nga Evropa, të interesohen për të dhe Vozinha ka dhënë mendimin e tij për të ardhmen.
“Ndeshja kundër Argjentinës ishte një përvojë e jashtëzakonshme për ne", deklaroi fillimisht Vozinha.
“Ne u përballëm kokë më kokë me ta deri në vërshëllimën e fundit dhe kishim shanse të vërteta për të fituar. Ishte një moment i madh si për mua personalisht ashtu edhe për Kepin e Gjelbër. Ia dëshmuam të gjithë botës se kemi një nivel të lartë loje”.
“Dua të vazhdoj të luaj futboll për një ose dy vjet të tjerë - ndoshta tre. Do të shoh se si do të reagojë trupi im. Aktualisht, jam një lojtar i lirë dhe kërkoj një projekt të mirë. Shpresoj të gjej një ekip të mirë së shpejti”, përfundoi Vozinha. /Telegrafi/