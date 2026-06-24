Ai u bë hero i Kupës së Botës në moshën 40 vjeç - tani po transferohet në një klub të ri?
Portieri i Kepit të Gjelbër, Vozinha, një nga figurat më të spikatura të Kupës së Botës 2026, është në kërkim të një skuadre të re pas përfundimit të kontratës me klubin portugez Chaves.
40-vjeçari ka fituar vëmendjen e tifozëve në mbarë botën falë paraqitjeve të shkëlqyera në Botëror, veçanërisht në barazimin 0-0 ndaj Spanjës dhe në ndeshjen 2-2 kundër Uruguait, ku ishte ndër më meritorët për rezultatet pozitive të kombëtares së tij.
I hapur për një aventurë të re
Në një intervistë për gazetarin brazilian Daniel Braune, Vozinha konfirmoi se aktualisht është lojtar i lirë.
“Kontrata ime me Chaves ka përfunduar dhe për momentin nuk kam klub. Jam i hapur për çdo mundësi dhe do të shohim çfarë do të ndodhë pas Botërorit”, deklaroi portieri me përvojë.
Ai nuk e përjashtoi mundësinë e transferimit në Brazil, një vend ku është bërë jashtëzakonisht i popullarizuar gjatë turneut.
Nga 50 mijë në miliona ndjekës
Popullariteti i Vozinhas është rritur ndjeshëm falë mbështetjes së influencuesit të njohur brazilian Casimiro Miguel.
Portieri zbuloi se profili i tij në rrjetet sociale ka përjetuar një rritje të jashtëzakonshme të ndjekësve pas paraqitjeve në Botëror.
“Do të ishte shumë bukur të luaja në Brazil. Në çdo rast, dua ta vizitoj vendin dhe t’i falënderoj tifozët për gjithë mbështetjen që më kanë dhënë”, tha ai.
Ëndrra për të shkruar histori
Pavarësisht interesimit për të ardhmen e tij në nivel klubesh, fokusi kryesor i Vozinhas mbetet Kupa e Botës. Kepi i Gjelbër po merr pjesë për herë të parë në historinë e tij në një Botëror dhe ndodhet pranë një arritjeje historike.
“Ëndrra ime dhe e gjithë popullit të Kepit të Gjelbër është të kalojmë fazën e grupeve. Vetëm pjesëmarrja në Kupën e Botës ishte historike, por kualifikimi më tej do të ishte diçka e jashtëzakonshme”, theksoi portieri.
Ai përmendi gjithashtu idhujt e tij të fëmijërisë si portier: belgun Michel Preud'homme, holandezin Edwin van der Sar dhe italianin Gianluigi Buffon.
Kepi i Gjelbër do të kërkojë kualifikimin në fazën nokaut në ndeshjen vendimtare ndaj Arabisë Saudite, ndërsa Vozinha vazhdon të jetë simboli i suksesit të kësaj përfaqësueseje në Botërorin 2026. /Telegrafi/