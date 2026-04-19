Selin shpallet fituese e Big Brother VIP Albania 5
Selin është shpallur fituese e Big Brother VIP Albania 5, duke kurorëzuar një rrugëtim të gjatë dhe emocional brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.
Ajo u veçua gjatë gjithë sezonit si një konkurrente luftarake dhe e palëkundur, e cila nuk u dorëzua asnjëherë përballë sfidave të shumta.
Selin u përball shpesh me debate dhe situata të forta brenda lojës, duke qenë shpesh në qendër të përplasjeve, sidomos me konkurentët meshkuj.
Pavarësisht gjithçkaje, ajo arriti të mbajë qëndrueshmëri dhe të shkojë deri në finale si e vetmja vajzë mes finalistëve, duke e bërë edhe më të veçantë dhe simbolikë fitoren e saj në këtë edicion. /Telegrafi/
