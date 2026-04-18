Selin lë për pak çaste shtëpinë, performancë prekëse baleti që rrëfen forcën e saj
Një moment ndryshe dhe mjaft emocional ka ardhur gjatë finales, teksa finalistja Selin është ftuar të lërë për pak çaste shtëpinë për të dhuruar një performancë të veçantë në skenë.
E veshur me elegancë në të bardha dhe nën një atmosferë artistike, ajo ka interpretuar një pjesë baleti, përmes së cilës ka përcjellë një mesazh të fortë për rrugëtimin e saj, sfidat dhe forcën e brendshme.
Gjatë performancës, në skenë është shfaqur edhe një vajzë e vogël, e cila simbolizonte “fëmijën e saj të brendshëm”, duke krijuar një kontrast të bukur mes së shkuarës dhe së tashmes së Selinit.
BBVA/YouTube
Përmes lëvizjeve të saj, Selin ka treguar qartë historinë e një vajze që, pavarësisht rënieve të shumta, ka gjetur forcën për t’u ngritur sërish.
Çdo hap dhe çdo moment në skenë dukej si një reflektim i betejave të saj personale dhe i qëndrueshmërisë që e ka shoqëruar gjatë gjithë rrugëtimit.
Performanca u prit me emocione të forta dhe u konsiderua si një nga momentet më artistike dhe domethënëse të mbrëmjes finale. /Telegrafi/
