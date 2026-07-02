Santi Cazorla i jep fund karrierës si futbollist
Ish-mesfushori i Arsenalit dhe Spanjës, Santi Cazorla ka njoftuar tërheqjen e tij nga futbolli në moshën 41-vjeçare. Kjo i jep fund një udhëtimi që përfshin më shumë se dy dekada, ku përfshiheshin dy trofe të Kampionateve Evropiane me Spanjën.
Pas sezonit të tij të fundit te Real Oviedo, klubi asturian që ai ndihmoi të siguronte ngjitjen në La Liga në vitin 2025, Cazorla njoftoi tërheqjen e tij nga futbolli nëpërmjet rrjeteve sociale.
"Tani që gjithçka po merr fund, ndërsa mbledh valixhet dhe zhurma ia lë vendin heshtjes, gjithçka ka kuptim sepse ky fund nuk ndodhi askund, isha në shtëpi", tha ai në një video të postuar në platformën X.
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— Santi Cazorla (@19SCazorla) July 2, 2026
Ai e filloi karrierën e tij në akademinë e të rinjve të Villarrealit, përpara se të luante për Recreativon dhe Malagan. Ai arriti statusin legjendar pasi iu bashkua Arsenalit në vitin 2012. Fitoi dy herë Kampionatin Evropian me Spanjën, në vitin 2008 dhe 2012, por humbi triumfin në Kupën e Botës 2010 për shkak të një dëmtimi.
Pas gjashtë sezonesh me “Topçinjtë”, me të cilët fitoi dy Kupa FA, në vitet 2014 dhe 2015, Cazorla u rikthye te Villarreali. Më pas nënshkroi për Al Sadd të Katarit, përpara se të kthehej te Oviedo në vitin 2023.
"Real Oviedo dhe Santi Cazorla po i japin fund njërit prej kapitujve më të bukur në historinë e kohëve të fundit të klubit. Cazorla ka vendosur të kthehet për pagën minimale të lejuar në ligë dhe i ka dhënë klubit të gjitha të drejtat për të përdorur imazhin dhe emrin e tij", ka shkruar klubi asturian në një deklaratë. /Telegrafi/
Hay historias que no se cierran… se quedan para siempre. Gracias por tanto.
⚽8️⃣🔚💙
There are stories that don't end... they live on forever. Thank you for everything.#ElMagoDeLaSonrisa #GraciasSanti#RealOviedo 🔵⚪️ https://t.co/14Efc8jjyx
— Real Oviedo (@RealOviedo) July 2, 2026