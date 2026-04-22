Ryan Reynolds flet për dramën ligjore të gruas së tij, Blake Lively: Nuk kam qenë kurrë më krenar për të
Ryan Reynolds komentoi mbi betejën aktuale ligjore të gruas së tij Blake Lively kundër regjisorit Justin Baldoni.
Reynolds u shfaq në emisionin "Sunday Today" dhe kur u pyet se si po përballonte familja e tij dramën e madhe ligjore, ai tha se nuk kishte qenë kurrë më krenar për Lively-n.
"Vërtet, pa hyrë në shumë detaje, nuk kam qenë kurrë më krenar për gruan time. Nuk kam qenë kurrë më krenar për dikë me atë nivel integriteti", tha ai.
Foto: Ryan Reynolds/Instagram
Ai deklaroi gjithashtu se fansat dhe ata që kanë parë vetëm mbulimin e çështjes Lively dhe Baldoni nuk dinë gjithçka rreth kësaj procedure ligjore.
"E sheh iluzionin pas kaq shumë gjërave, jetës dixhitale kundrejt jetës reale. Njerëzit nuk kanë idenë se çfarë po ndodh në të vërtetë", tha ai.
Më herët këtë muaj, Lively ndau një deklaratë ku thoshte se do të vazhdonte të luftonte, pasi gjykatësi Lewis Liman rrëzoi shumicën e padive që pretendonin ngacmim seksual në sheshxhirimin e filmit "It Ends With Us".
Foto: Ryan Reynolds/Instagram
Vendimi i Liman hodhi poshtë pretendimet e Lively për ngacmim, shpifje dhe komplot, kështu që gjyqi tani do të përqendrohet në shkeljen e dyshuar të kontratës dhe hakmarrjen, si dhe ndihmën dhe inkurajimin e hakmarrjes nga një kompani PR që punon për Baldonin.
"Nuk do të ndalem kurrë së kontribuari në luftën kundër sistemit dhe njerëzve që kërkojnë të dëmtojnë, turpërojnë, heshtin dhe hakmerren ndaj viktimave", tha Lively.
Lively pretendoi në padinë e saj se Baldoni nisi një fushatë kundër saj në mediat sociale dhe në media, pasi ajo bëri publikisht akuza për ngacmim seksual. /Telegrafi/