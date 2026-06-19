Rusia dridhet nga një tërmet i fuqishëm
Një tërmet me magnitudë 6.3 ballë goditi Gadishullin Kamchatka të Lindjes së Largët të Rusisë, i fundit në një seri dridhjesh të regjistruara në brigjet e rajonit.
Raportohet se tërmeti ndodhi në një thellësi prej 15.4 kilometrash.
Agjencia tha se epiqendra ndodhej rreth 183 kilometra nga Petropavlovsk-Kamchatsky, qendra administrative e rajonit Kamchatka.
Dridhja u ndje edhe në qytetin port, sipas deklaratës.
Tërmeti pasoi një dridhje tjetër me magnitudë 5.6.
Nuk pati raportime të menjëhershme për viktima ose dëme. /Telegrafi/
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