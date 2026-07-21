Lexuesi i buzëve tregon çfarë u tha Donald Trump çdo lojtari të Spanjës dhe Argjentinës në finalen e Kupës së Botës
Një lexues profesionist i buzëve ka pohuar se Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u tha të njëjtën frazë çdo lojtari ndërsa u dhuronte atyre një medalje të Kupës së Botës.
Spanja e zgjati serinë e saj të pamposhtur në 38 ndeshje, seria më e gjatë ndërkombëtare në histori, në stadiumin MetLife, pasi goli i Ferran Torres në minutën e 106-të ishte i mjaftueshëm për të siguruar fitoren kundër Argjentinës.
Pas vërshëllimës së përfundimit të ndeshjes të së dielës, Trump mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së medaljeve së bashku me kryeministrin kanadez Mark Carney, presidenten meksikane Claudia Sheinbaum dhe presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino.
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Këtu, 80-vjeçari amerikan përshëndeti çdo lojtar në skenë duke u shtrënguar dorën. Më pas ai shkëmbeu fjalë me lojtarët e lartpërmendur përpara se t'i jepte një medalje ose ta godiste në gjoks.
Por, çfarë i tha Trump secilit individ? Këtë e ka zbuluar lexuesja profesioniste e buzëve, Nicola Hickling.
"Je një kampion", përpara se të shtonte: "Lojtar i mrekullueshëm", ishin dy fjalët që Trump përdori për secilin lojtarë sipas Hickling. /Telegrafi/