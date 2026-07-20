A e shtyu Rodri - Donald Trumpin gjatë festimeve të Kupës së Botës? Momenti i sikletshëm bëhet viral
Festimet e Spanjës pas triumfit në Kupën e Botës morën një kthesë të papritur pas fitores ndaj Argjentinës në finalen e Botërorit 2026, të zhvilluar të dielën në stadiumin MetLife.
Teksa kapiteni Rodri po përgatitej të ngrinte trofeun e Kupës së Botës, presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, mbeti në podium pranë presidentit të FIFA-s, Gianni Infantino.
Pamjet e ceremonisë u përhapën menjëherë në rrjetet sociale, duke bërë që shumë tifozë të pyesnin nëse Rodri i kishte kërkuar Trumpit të largohej.
Momenti i sikletshëm përfundoi vetëm pasi Infantino ndërhyri dhe e udhëhoqi Trumpin larg podiumit, duke u dhënë mundësi futbollistëve të Spanjës ta festonin trofeun së bashku.
Rodri, Donald Trump dhe momenti me trofeun
Spanja mposhti Argjentinën për t'u shpallur kampione e botës, përpara se të zhvillohej ceremonia tradicionale e ndarjes së trofeut. Siç ishte njoftuar edhe më herët nga FIFA, Trump dhe Infantino ia dorëzuan trofeun kapitenit Rodri.
No surprise Trump didn’t want to leave the stage. Love how Rodri trying to shoo him off. Even Infantino couldn’t get him off 😂 pic.twitter.com/HnKsY5WoqI
— Rohit Vadher (@RohitVadher_) July 19, 2026
Më herët, Infantino kishte shpjeguar planin për ceremoninë.
“Do të jemi së bashku me presidentin duke shijuar finalen dhe, sigurisht, duke ia dorëzuar trofeun fituesit së bashku”.
Ai shtoi gjithashtu: “Jemi bashkë gjatë gjithë kohës”./Telegrafi/