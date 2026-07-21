Gati 100 trupa amerikane të plagosura në dy javët e fundit, ndërsa konflikti përshkallëzohet
Gati 100 anëtarë të shërbimit amerikan kanë pësuar një nivel të caktuar lëndimesh që nga 7 korriku, tha Pentagoni, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Irani shkëmbyen një tjetër natë sulmesh.
Viktima amerikane: Një zëdhënës i Pentagonit tha se shumica e pothuajse 100 lëndimeve të pësuara nga trupat amerikane ishin "lëndime të vogla në kokë", por CNN raportoi të hënën se ushtria amerikane ka qenë e ngadaltë në zbulimin e lëndimeve të trupave, duke thënë se vonesa kishte për qëllim mbrojtjen e anëtarëve të shërbimit, transmeton Telegrafi.
Kthimi i trupave të vrarë: Një transferim dinjitoz për anëtarët e shërbimit amerikan të vrarë në luftë - fillimisht i pritur për të martën - do të ndodhë të mërkurën, sipas një zyrtari të administratës Trump. Presidenti amerikan Donald Trump pritej fillimisht të merrte pjesë. Trump kishte paralajmëruar më parë se Teherani do të paguante për vdekjen e tre anëtarëve të shërbimit gjatë ditëve të fundit.
Nata e 10-të e sulmeve: SHBA-të përfunduan më shumë sulme kundër Iranit nga nata e së hënës deri të martën, duke synuar qendrat e komandës iraniane dhe aftësitë detare, tha ushtria. Mediat shtetërore iraniane raportuan shpërthime në disa vende, duke përfshirë Bandar Abbas, Qeshm dhe distriktin Bemani në provincën jugore Hormozgan të Iranit.
Sulmet në Hormuz: Autoriteti detar britanik tha se ekuipazhi në bordin e një anijeje që thuhet se u godit në Ngushticën e Hormuzit të hënën e braktisi anijen dhe ishte në një varkë shpëtimi. Trafiku i përditshëm i anijeve në kanalin ujor ka rënë vazhdimisht, me vetëm nëntë anije që kaluan të hënën, sipas të dhënave të MarineTraffic. Ushtria amerikane, megjithatë, tha se ka "ndihmuar në lehtësimin e tranzitit të afërsisht 900 anijeve tregtare" që nga fillimi i majit.
Ndikimet rajonale: Konflikti në rritje ka ndikuar në rajonin më të gjerë të Lindjes së Mesme. Kuvajti tha se ka kapur raketa dhe dronë "armiqësorë" gjatë natës, dhe Jordania tha se ka kapur dhe rrëzuar tre raketa të lëshuara nga territori iranian. Ndërkohë, SHBA-të po rrisin numrin e avionëve në Lindjen e Mesme, me dhjetëra furnizime me karburant amerikane që kanë mbërritur në Izrael ditët e fundit.
Propozimi për armëpushim: Ndërmjetësit kanë propozuar një armëpushim 10-ditor midis SHBA-së dhe Iranit, por Uashingtoni ka minimizuar mundësinë që Trump ta pranojë atë.
Konflikti Izrael-Liban: Ushtria izraelite tha se ka filluar një "program pilot" për tërheqje të pjesshme nga Libani duke transferuar kontrollin e tre fshatrave në Libanin jugor tek ushtria libaneze. Kjo rrjedh nga një kornizë prej 14 pikash e nënshkruar nga Izraeli dhe Libani pas bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-të. /Telegrafi/