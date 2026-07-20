Islanda nuk ka "asgjë për të humbur" në bisedimet e anëtarësimit në BE, thotë ministri i jashtëm francez
Islanda nuk ka "asgjë për të humbur" duke negociuar me Bashkimin Evropian për anëtarësim, tha të hënën Ministri i Jashtëm francez Jean-Noel Barrot, ndërsa vendi përgatitet për një referendum mbi rifillimin e bisedimeve për t'u bashkuar me bllokun.
"Vota më 29 gusht nuk paragjykon asgjë. Islanda nuk ka absolutisht asgjë për të humbur duke negociuar me Bashkimin Evropian", tha Barrot gjatë një vizite në Reykjavik, transmeton Telegrafi.
Islandezët do të votojnë më 29 gusht, më shumë se një dekadë pasi negociatat u pezulluan. Referendumi vjen ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump vazhdon të këmbëngulë për të marrë kontrollin e territorit të gjerë Arktik nga Danimarka.
Ministrja e Jashtme islandeze Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir tha se mbështetja e BE-së për Grenlandën gjatë përpjekjes së presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të marrë kontrollin e territorit i kishte treguar Islandës vlerën e bashkimit me bllokun.
"Për ne ishte e rëndësishme të shihnim se sa e palëkundur ishte Bashkimi Evropian dhe sa e përdori fuqinë e tij, duke qëndruar pranë Danimarkës dhe Grenlandës në këtë çështje", u tha ajo gazetarëve.
Gunnarsdottir tha se Islanda, anëtare e NATO-s, e cila nuk ka ushtri të përhershme, e sheh anëtarësimin në Bashkimin Evropian si një mënyrë për të forcuar sigurinë e saj kundër kërcënimeve të mundshme nga Rusia.
Islanda paraqiti një kërkesë për anëtarësim në vitin 2009 pas krizës financiare ndërkombëtare, e cila kishte tronditur rëndë ekonominë e ishullit. Megjithatë, në vitin 2015, qeveria islandeze vendosi të largohej nga tryeza e negociatave. /Telegrafi/