Gjenden pa shenja jete dy gra - njëra në Prishtinë, tjetra në Prizren
Policia e Kosovës ka njoftuar për dy raste të hetimit të vdekjes.
Në raportin 24-orësh bëhet e ditur se një grua është gjetur pa shenja jete në Prishtinë dhe një tjetër në Prizren.
“Prishtinë / 20.07.2026-23:15. Lidhur me rastin njësitë policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë vendin e ngjarjes ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës femër kosovare”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.
Ndërkaq, rasti tjetër ka ndodhur në Prizren.
“Prizren / 20.07.2026 – 07:50. Lidhur me rastin në vendngjarje kanë dalë njësitë policore dhe ekipi mjekësor ku është konstatuar vdekja e viktimës femër kosovare. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport.
Policia po heton dy rastet. /Telegrafi/