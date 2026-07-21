Policia e Kosovës ka njoftuar për dy raste të hetimit të vdekjes.

Në raportin 24-orësh bëhet e ditur se një grua është gjetur pa shenja jete në Prishtinë dhe një tjetër në Prizren.

“Prishtinë / 20.07.2026-23:15. Lidhur me rastin njësitë policore dhe ekipi mjekësor kanë dalë vendin e ngjarjes ku edhe është konstatuar vdekja e viktimës femër kosovare”, thuhet në raport.

Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.

Ndërkaq, rasti tjetër ka ndodhur në Prizren.

“Prizren / 20.07.2026 – 07:50. Lidhur me rastin në vendngjarje kanë dalë njësitë policore dhe ekipi mjekësor ku është konstatuar vdekja e viktimës femër kosovare. Me vendim të prokurorit trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport.

Policia po heton dy rastet. /Telegrafi/

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