MINTI publikon çmimet e derivateve, nafta dhe benzina sërish më shtrenjtë
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 21 korrik.
Sipas vendimit të MINTI-it, nafta sot është 1.66 euro për litër, dy cent më shtrenjtë se të hënën.
Çmimi i benzinës për të martën është 1.47 euro për litër, një cent më shtrenjtë, gjersa çmimi i gazit mbetet i njëjtë, 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe vlejnë 24 orë. /Telegrafi/
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