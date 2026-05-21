Rumer Willis flet për betejën e babait të saj me demencën: Ai ishte gjithmonë një djalë 'macho', tani ka dalë në pah ana e tij më e butë
Rumer Willis (37) ka zbuluar se babai i saj, aktori Bruce Willis, i ka treguar një anë të re dhe më të butë gjatë betejës së tij me demencën. Në një intervistë të kohëve të fundit, ajo tha se pavarësisht gjithçkaje që kanë kaluar, është mirënjohëse për çdo moment që kalon me të.
Ajo theksoi se, pavarësisht situatës së vështirë, ndihet mirënjohëse për momentet që kalon ende me të dhe se ka vënë re ndryshime në sjelljen e tij.
"Edhe pse tani është ndryshe, jam jashtëzakonisht mirënjohëse. Është shfaqur një butësi. Gjithmonë ka pasur këtë lloj maço, dhe tani ekziston kjo, brishtësia nuk është fjala e duhur, por thjesht një butësi që, si Bruce Willis, mund të mos ishe në gjendje ta lejoje veten në një farë mënyre", tha ajo.
Rumer deklaroi gjithashtu se para diagnozës së demencës frontotemporale (FTD), ajo nuk ishte në dijeni se sa e përhapur ishte në të vërtetë kjo sëmundje neurologjike.
"Është e pabesueshme për mua. Kaq shumë njerëz vijnë tek unë tani dhe thonë: 'Xhaxhai im kishte FTD. Babai im e kishte këtë,'" tha ajo.
Ajo është fëmija më i madh i 71-vjeçarit Bruce Willis dhe ish-gruas së tij Demi Moore. Ajo ka një vajzë, Louetta, të cilën e pati në vitin 2018 me Derek Richard Thomas, ndërsa Bruce ka disa vajza nga martesa të ndryshme, duke përfshirë Scout, Tallulah, Mabel dhe Evelyn.
Edhe pse Bruce Willis dhe Demi Moore u divorcuan në vitin 2000, ata vazhduan të kishin marrëdhënie të mira. Moore i dërgoi së fundmi një mesazh për ditëlindje në rrjetet sociale: "E tëra çfarë të duhet është dashuria. Gëzuar ditëlindjen, BW!".
Rumer dhe motrat e saj herë pas here ndajnë informacione rreth gjendjes së babait të tyre në rrjetet sociale. Në një deklaratë të mëparshme, ajo tha se është e vështirë të japësh një përgjigje të thjeshtë për një pyetje në lidhje me shëndetin e tij dhe se, pavarësisht gjithçkaje, është mirënjohëse që ende mund ta përqafojë dhe të kalojë kohë me të. /Telegrafi/