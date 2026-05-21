Zendaya mbërrin në sfilatën e Louis Vuitton me një fustan të shkurtër argjendi
Zendaya tërhoqi vëmendjen në prezantimin e koleksionit Cruise 2027 të Louis Vuitton.
Aktorja u shfaq në evntin e mbajtur në galerinë Frick Collection të Nju Jorkut, me një fustan të shkurtër argjendi tërheqës që shpejt u bë një nga momentet më të përfolura të mbrëmjes.
Edhe pse eventi mblodhi shumë emra të famshëm, Zendaya ishte përsëri ndër më të spikaturat. Aktorja, e cila është edhe ambasadore e markës, mbërriti me një fustan elegant saten me prerje asimetrike.
Krijimi me supe të lëshuara dhe mëngë të gjata theksonte siluetën e saj, por e gjithë pamja mbeti e rafinuar dhe e matur.
Ajo e kompletoi stilin e saj me këpucë me taka në të njëjtën nuancë argjendi dhe vathë diamanti mbresëlënës.
Gjithashtu, modeli i saj i flokëve tërhoqi vëmendjen - një prerje e shkurtër bob me balluke anash, e cila i kujtoi ikonat e modës të viteve gjashtëdhjetë dhe i dha të gjithë pamjes një ndjesi minimaliste, por efektive retro.
Në prezantim u shfaqën edhe Anne Hathaway, Emma Stone dhe personazhe të tjerë të famshëm, por paraqitja e Zendaya-s shpejt u shqua si një nga temat kryesore në portalet e modës dhe rrjetet sociale. Është një nga paraqitjet e saj më të spikatura në modë pas promovimit të projekteve të reja, përfshirë sezonin e tretë të Euphoria dhe filmin Drama.