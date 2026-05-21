Akon përshkruan rregullin e rreptë që gratë e tij duhet të ndjekin
Këngëtari Akon ka folur së fundmi për mënyrën se si e koncepton jetën e tij familjare dhe martesën, duke përmendur një “rregull” që, sipas tij, bashkëshortet e tij duhet ta respektojnë.
Në podcastin “We Need To Talk”, të drejtuar nga këshilltari i marrëdhënieve Paul C. Brunson, Akon u pyet drejtpërdrejt nëse bashkëshortet e tij mund të kenë më shumë se një partner.
“Jo”, u përgjigj ai shkurt.
Kur moderatori kërkoi sqarim pse kjo vlen vetëm për të, ndërsa jo edhe për to, Akon nuk hyri në shumë detaje, duke thënë thjesht: “Vetëm unë”.
Akon nuk e konfirmoi një numër të saktë të bashkëshorteve, por la të nënkuptohej se mund të jenë “katër, pesë, tri ose dy”. Ai ndër vite është lidhur me emra si Tomeka Thiam, Tricia Ana, Rosina Bruck dhe Amirah‑Iman.
Në të njëjtën bisedë, Akon pretendoi se ky model, sipas tij, është në të mirë të grave më shumë sesa të burrit, pasi përgjegjësia kryesore bie mbi të.
“Kur familja është kaq e lidhur, përfitimi është më i madh për gruan sesa për burrin… sepse burri duhet të kujdeset për të gjitha. Duhet t’i trajtojë të gjitha njësoj”, tha ai.
Ai shtoi se bashkëshortet, të cilat i quajti “motra”, mund të ndajnë rolet dhe përgjegjësitë në shtëpi: të alternohen në gatim, pastrim dhe përkujdesje për fëmijët, ndërsa njëra mund të marrë edhe pushim nëse dëshiron.
Megjithatë, ai u shpreh se “roli i gruas është menaxhimi i shtëpisë”, deklaratë që ka nxitur reagime të ndryshme.
Edhe pse Akon këmbënguli se të gjitha bashkëshortet janë “të barabarta”, ai pranoi se kur bëhet fjalë për situata emergjente, gjithmonë personi i parë i kontaktit do të ishte bashkëshortja e parë.
“Kjo, në çdo rast, është gruaja ime e parë… sepse ajo është arsyeja pse në radhë të parë ke të dytën, të tretën ose të katërtën”, u shpreh ai.
Sipas raportimit, Akon ka nëntë fëmijë me partneret e tij, ndërsa martesa e tij më e gjatë ishte me Tomeka Thiam (të martuar që nga viti 1996), e cila, siç raportohet, ka kërkuar divorc vitin e kaluar për “mospërputhje të pakapërcyeshme”. /Telegrafi/