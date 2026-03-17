Rita Ora tregon barkun e tonifikuar në një fustan të kaltër të prerë në mes, ndërsa shkëlqen në premierën e filmit të ri "He Bled Neon"
Këngëtarja me origjinë shqiptare Rita Ora ka tërhequr vëmendjen me paraqitjen e saj plot stil, teksa udhëtoi nga ceremonia e Academy Awards drejt premierës së filmit “He Bled Neon” në festivalin South by Southwest (SXSW).
Artistja 35-vjeçare ndau me ndjekësit në Instagram momente nga dita e saj e ngarkuar, duke treguar se kishte udhëtuar me avion privat nga Los Angeles drejt Austin në Texas.
Në tapetin e kuq të premierës së filmit të saj të ri aksion, Rita u shfaq me një fustan të guximshëm blu me punim me grep (crochet), i cili i theksonte linjat trupore dhe barkun e tonifikuar, shkruan DailyMail.
Modeli me prerje halterneck dhe hapje në pjesën e barkut zbulonte edhe të brendshmet e bardha të këngëtares.
Ajo kishte stiluar flokët e saj në modelin elegant pixie-cut me onde të buta, ndërsa paraqitjen e plotësoi me vathë diamanti dhe një palë taka elegante.
Në rrjetet sociale, interpretuesja e hitit How We Do (Party) publikoi edhe disa fotografi nga udhëtimi, ku shihej e veshur me një set të bardhë me dantellë.
Mbi të kishte shtuar një mantel me dantellë në nuanca të bardha dhe rozë, teksa pozonte për një selfie para pasqyrës.
Në një tjetër moment nga dita e saj, Rita u shfaq e veshur me një pallto me gëzof në ngjyrë të bardhë dhe kafe, ndërsa shijonte një pjatë me brinjë mishi dhe pozonte jashtë një restoranti.
“My last 24 hours – LA – Austin SXSW (filmi ynë He Bled Neon pati premierën aty, yay!)”, shkroi ajo në postimin e saj.
Në filmin e ri aksion-thriller të regjisorit Drew Kirsch, Rita luan përkrah aktorëve Joe Cole, i njohur nga seriali Peaky Blinders, dhe Paul Wesley nga The Vampire Diaries.
Filmi “He Bled Neon” ndjek historinë e Ethan (Joe Cole), i cili udhëton drejt Las Vegas pas vdekjes misterioze të vëllait të tij të larguar. Gjatë qëndrimit për funeralin, ai përfshihet në një rrjet të errët krimi që e detyron të përballet me të kaluarën e tij.
Ndërkohë, vetëm disa orë më herët, Rita kishte tërhequr vëmendje edhe në festën e Vanity Fair pas Oscars, e mbajtur në Los Angeles County Museum of Art. Ajo u shfaq me një kapele gjigante të përbërë nga mijëra pupla të zeza, aq e madhe sa pothuajse i pengonte edhe shikimin.
Këngëtarja e kombinoi këtë aksesor me një fustan transparent me korse nga koleksioni SS26 Couture i stilistes Tamara Ralph. Fustani ishte i zbukuruar me motive florale dhe gurë të çmuar, ndërsa fundi prej sateni të zi lidhej në një fjongo të madhe në pjesën e pasme dhe përfundonte me një bisht dramatik.
Megjithëse dukej mahnitëse, Rita bëri edhe shaka me kapelen e saj ekstravagante, duke thënë se dukej sikur ishte një abazhur llambë.
“Kam veshur një krijim couture nga Tamara Ralph, me një kapelë që përputhet me të. Ajo di vërtet si ta bëjë trupin të duket mirë”, tha ajo me humor.
Në një moment tjetër, ajo bëri edhe më shumë shaka duke thënë se mund të hynte në festë dhe të qëndronte aty “si pjesë e mobiljeve”, ndërsa imitonte një llambë duke qëndruar drejt me krahët anash.
Megjithatë, fansat në rrjetet sociale e vlerësuan shumë paraqitjen e saj të guximshme, duke e komplimentuar për stilin unik dhe kapelen mbresëlënëse.
Pavarësisht vëmendjes që mori, Rita u detyrua ta hiqte kapelen vetëm pak minuta pasi hyri në festë, pasi madhësia e saj e madhe e bënte të vështirë komunikimin me të ftuarit e tjerë.
Më pas ajo u pa duke e mbajtur aksesorin në dorë, duke zbuluar modelin e saj karakteristik të flokëve bionde pixie-cut. Pa kapelen, këngëtarja u afrua për biseda me aktorin Chris Evans dhe matriarken e familjes Kardashian, Kris Jenner.
Në fund të mbrëmjes, Rita u pa duke buzëqeshur dhe përshëndetur teksa largohej nga festa, me kapelen në dorë, në shoqërinë e aktorit Taron Egerton. /Telegrafi/
Foto: Rita Ora/Instagram
