Rita Ora publikon datat e turneut të saj veror
Artistja shqiptare me famë botërore, Rita Ora, ka publikuar datat e turneut të saj veror për vitin 2026, duke rikthyer entuziazmin tek fansat anembanë botës.
Këngëtarja pritet të performojë në disa vende të Evropës, si me koncerte të sajat ashtu edhe në festivale të njohura muzikore.
Krijuesja e hitit Anywhere ka bërë të ditur se biletat tashmë janë në shitje, ndërsa fansat mund t’i sigurojnë ato përmes faqes zyrtare RitaOra.com.
Turneu i verës 2026 përfshin paraqitje në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Itali, Spanjë, Zvicër, Austri, Finlandë, Hungari, Rumani, Maqedoni të Veriut dhe Poloni.
E njohur për energjinë në skenë, stilin unik dhe sukseset ndërkombëtare, Rita vazhdon të mbetet një nga artistet shqiptare më të suksesshme në industrinë globale të muzikës, duke mbledhur miliona dëgjues dhe fansa në mbarë botën.
Më poshtë gjeni listën e plotë të eventeve dhe datave ku Rita Ora do të performojë gjatë verës së vitit 2026:
20 qershor – Mbretëri e Bashkuar – Festivali Isle of Wight
03 korrik – Gjermani – Sommerfest der Autostadt
05 korrik – Itali – Festivali Pulse of Gaia
11 korrik – Spanjë – Festivali O Gozo
17 korrik – Zvicër – Moon + Stars
23 korrik – Austri – Donauinsel Open Air
25 korrik – Finlandë – Qstock
29 korrik – Hungari – Budapest Park
30 korrik – Rumani – Arenele Romane
01 gusht – Maqedoni e Veriut – Festivali Veror i Ohrit
14 gusht – Poloni – Festivali Bittersweet