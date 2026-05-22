Panik në koncertin e Ricky Martin në Mal të Zi, hidhet gaz lotsjellës drejt skenës – performanca e tij u ndërpre përkohësisht
Koncerti i Ricky Martin në Mal të Zi u ndërpre papritur pasi një person hodhi gaz lotsjellës drejt skenës.
Sipas zëdhënëses së artistit, Rondine Alcala, këngëtari dhe kantautori portorikan është “mirë”.
Në një deklaratë të shpërndarë në Instagram nga zëdhënësja e tij, u tha se pati një “ndërprerje të menjëhershme të koncertit, ndërsa pjesëtarët e audiencës u larguan nga zona dhe morën ndihmën e nevojshme”.
Përfaqësuesja e Martin shtoi në përshkrim: “Ricky Martin dhe ekipi i tij janë të sigurt dhe mirënjohës për mbështetjen dhe shqetësimin e treguar pas ngjarjes së sotme në Mal të Zi.”
Autoritetet konfirmuan se situata ishte nën kontroll, përpara se Martin të rikthehej në skenë për të vazhduar performancën e tij.
Këngëtari shpesh shoqërohet në turnetë e tij nga binjakët e tij 17-vjeçarë, Valentino dhe Matteo, të cilët i ngjajnë shumë, por nuk dihet nëse ata ishin të pranishëm në koncertin e tij në Ballkan.
“Si masë paraprake, Ricky Martin dhe i gjithë ekipi i tij u larguan menjëherë nga skena, ndërsa personeli i sigurisë dhe autoritetet lokale punuan për të vënë situatën nën kontroll dhe për të garantuar sigurinë e të pranishmëve”, thuhej më tej në deklaratë.
Më pas, Martin “mori vendimin për ta vazhduar koncertin” për të “mbajtur premtimin ndaj fansave të tij”.
Alcalá tha se “anëtarë të ekipit të artistit kishin këshilluar që performanca të mos vazhdonte”, por “autoritetet kishin konfirmuar se situata ishte nën kontroll dhe se të pranishmit mund të riktheheshin në mënyrë të sigurt”.
Zëdhënësja e tij bëri të ditur se koncertet e ardhshme në kuadër të turneut do të vazhdojnë sipas planit.
“Artisti do të vazhdojë turneun Ricky Martin Live me performanca të ardhshme në të gjithë Evropën dhe data të tjera ndërkombëtare, ashtu siç janë planifikuar”, thuhej në deklaratë.