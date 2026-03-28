Rita Ora paralajmëron verën me muzikë të re dhe performanca të papritura
Rita Ora, këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare, po përgatitet për një verë plot energji dhe surpriza për fansat e saj.
Ajo ka treguar se është duke punuar intensivisht në muzikë të re dhe po organizon shfaqje spontane që premtojnë shumë emocione dhe argëtim.
Në një postim në rrjetet sociale, Rita shkroi: "Po ristrukturoj shfaqjet e verës, po krijoj muzikë të re me njerëzit që dua, po qesh, po kërcej, po argëtohem. Gjithçka po ndodh. Na ndiqni në disa shfaqje të përkohshme këtë verë. Vizitoni faqen time të internetit për të kërcyer me ne”.
Artistja e përshkruan këtë periudhë si një kohë të mbushur me gëzim, vallëzim dhe eksperimente kreative.
Njoftimi i saj ka ngjallur menjëherë interes te fansat, të cilët presin performanca të papritura në vende të ndryshme gjatë sezonit veror. /Telegrafi/