Rikthimi në vendlindje: Festivali Sunny Hill është shndërruar në rikthimin më të madh të diasporës shqiptare
Çdo verë, Festivali “Sunny Hill” e kthen Prishtinën në një epiqendër gravitacionale për diasporën shqiptare. Familje të shumta që tashmë kanë jetën e tyre në Zvicër, Gjermani, Mbretëri të Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe përtej, kthehen në shtëpi për festivalin – dhe sjellin me vete prindërit e tyre, fëmijët dhe miqtë.
Kjo ardhje është sa një rikthim në vendlindje, aq edhe një festë muzike. Ndjekësit e festivalit qëndrojnë më gjatë, shpesh duke e zgjatur qëndrimin e tyre për më shumë se dy javë, duke mbushur kështu hotelet, vendet që lëshohen me qira, dhe duke shpenzuar nëpër restorante, dyqane e shërbime të tjera. Për shumë familje, festivali është kthyer në pikën drejtuese të kalendarit, si java që do të jenë në shtëpi.
Kjo lidhje është edhe në ADN-në e vet festivalit. Festivali është themeluar nga pop-artistja e njohur Dua Lipa, që vetë vjen nga Kosova, dhe nga babai i saj, Dukagjin Lipa. Festivali që mbahet në Prishtinë sjell vizitorë nga më shumë se 60 vende të botës.
Dua Lipa në festivalin "Sunny Hill 2025" (Foto: Sunny Hill Festival/Instagram)
Ardhja e diasporës sjell edhe ndikim në ekonomi. Hulumtimet mbi ndikimin e festivalit thonë se ai sjell rreth 22 milionë euro çdo edicion, pasi që vizitorët e huaj harxhojnë për bileta, akomodime, ushqime dhe shpenzime të tjera të përditshme, duke dërguar shumën e investimit rreth 50 milionë euro kur llogariten shpenzimet e të gjithë familjes.
“Java e festivalit është java kur të gjithë kthehen në shtëpi”, thotë bashkëthemeluesi i festivalit, Dukagjin Lipa. “Shohim familjarët që takohen njëherë në vit, dhe ajo ndodh gjatë festivalit, madje dhe në turmën e festivalit dëgjon çdo gjuhë të vendeve nga vjen diaspora jonë. Ne e bëjmë çdo vit festivalin, edhe për këtë arsye, që pavarësisht se ku jeton, çdo herë do të kesh një arsye për t’u kthyer në Kosovë”.
Biletat treditore të rregullta dhe ato VIP janë tani në shitje, rekomandohen rezervimet e hershme për diasporën dhe vizitorët ndërkombëtarë.
Për bileta, paketa të plota të udhëtimit apo informata shtesë vizitoni: www.sunnyhillfestival.com. /Telegrafi/