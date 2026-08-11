Rod Stewart anuloi një koncert tjetër disa orë para fillimit, iu nënshtrua një operacioni të paparashikuar
Rod Stewart ka anuluar një tjetër koncert pasi iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale të paplanifikuar, thanë organizatorët.
Muzikanti ishte planifikuar të performonte në Qendrën e Muzikës Riverbend në Cincinnati gjatë fundjavës, por koncerti u anulua vetëm disa orë para se të hapeshin dyert.
"Për shkak të një procedure të paparashikuar, por të vogël mjekësore që kërkoi ndërhyrje të menjëhershme, performanca e Rod Stewart në Cincinnati sonte është shtyrë", thanë ata.
Ata shtuan se ndryshimi i datës është në proces dhe i siguruan tifozët se të gjitha biletat e blera më parë do të respektohen për datën e re.
"Rod pritet të shërohet shpejt dhe mezi pret të kthehet në Cincinnati", shtuan ata.
Anulimi i fundit vjen vetëm dy muaj pasi ai gati sa nuk u alivanos në skenë pasi iu desh një bombol oksigjeni gjatë një koncerti.
Në qershor, ai anuloi dy koncerte në rezidencën e tij në Las Vegas, duke përmendur një infeksion të sinuseve që kërkonte rikuperimin e kordave vokale.
Më pas ai u pa duke përdorur një bombol oksigjeni për t’u mbajtur në trup për një tjetër shfaqje në Utah, duke shtuar më tej shqetësimet për shëndetin e tij.
"Do të pi për shëndetin tuaj. Ishte shumë argëtuese, por kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë", i tha ai publikut pasi u kthye në skenë.
Në njërën nga deklaratat e mëparshme, u sqarua se ai ishte diagnostikuar me një infeksion akut respirator që rezultoi në laringjit.
Ai më parë i kishte zemëruar tifozët kur anuloi një performancë vetëm 40 minuta para fillimit të ndeshjes. Megjithatë, të nesërmen u pa duke bërë tifo për Skocinë në Kupën e Botës me djemtë dhe gruan e tij.
Ai pranoi se nuk dukej mirë, por donte të mbante një premtim dhënë djemve të tij, Alastair dhe Liam. Deri më tani, muzikanti nuk ka ndarë asnjë lajm në lidhje me problemin e tij të fundit shëndetësor. /Telegrafi/