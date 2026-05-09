Rihanna i jep fund thashethemeve për zënkë me ASAP Rocky në Met Gala
Rihanna ka reaguar ndaj thashethemeve se ajo dhe partneri i saj ASAP Rocky patën një zënkë gjatë Met Gala, pasi një video e tyre dukej sikur kishin tension mes tyre.
Këngëtarja publikoi më pas një video nga prapaskenat e eventit, ku ajo dhe Rocky shfaqen duke qeshur, duke u argëtuar dhe duke kaluar mirë së bashku, duke treguar se marrëdhënia e tyre është në rregull, shkruan DailyMail.
Sipas burimeve pranë çiftit, ata ishin thjesht të lodhur pas një nate të gjatë dhe intensive në Met Gala, jo në konflikt.
Fansat kishin spekuluar për një debat, por njerëz afër tyre dhe vetë pamjet e publikuara e mohuan këtë, duke theksuar se çifti është i lumtur dhe i dashuruar. /Telegrafi/