Reperi D4vd në makinën e të cilit u gjet trupi i copëtuar i një vajze adoleshente, është nën hetim me dyshimin për vrasje
Reperi amerikan David Anthony Burke, i njohur më mirë si D4vd, është nën hetim në Los Angeles për lidhje të mundshme me vrasjen, pasi mbetjet mortore të një vajze 15-vjeçare u zbuluan në makinën e tij Tesla shtatorin e kaluar.
Konkretisht, dokumentet e gjykatës të publikuara rishtazi zbuluan se këngëtari amerikan është shënjestra e një hetimi të jurisë së madhe për vrasjen e dyshuar të një vajze adoleshente, trupi i dekompozuar i së cilës u gjet në bagazhin e përparmë të një automjeti të regjistruar në emër të muzikantit.
Babai i tij, Dawud Burke, u përpoq ta kundërshtonte thirrjen në gjyq në një gjykatë të Teksasit dhe në atë rast, pjesë të materialit nga çështja e Kalifornisë që nuk ishin bërë më parë të disponueshme për publikun u përfshinë në dosjen e gjykatës.
D4vd nuk e ka njoftuar publikisht rastin, por përfaqësuesit e saj kanë njoftuar më parë se po bashkëpunon me policinë.
Si kujtesë, më 8 shtator 2025, policia "vëreu një kokë dhe bust në dekompozim" në automjet, sipas dokumenteve, pas së cilës Zyra e Mjekut Ligjor të Qarkut të Los Anxhelosit u thirr në vendngjarje. Të dhënat e gjykatës thonë: "Pasi qesja e trupit u hoq nga bagazhi i përparmë, u përcaktua se gjymtyrët ishin të ndara nga busti. Poshtë asaj qeseje ishte një tjetër qese e zezë në të cilën u gjetën pjesë të trupit të copëtuara."
Viktima është identifikuar si Celeste Rivas-Hernandez. Ajo ishte 15 vjeçe në kohën e zbulimit të saj, ndërsa zhdukja e saj u raportua në prill të vitit 2024, kur ajo ishte 13 vjeçe. Zyra e mjekut ligjor tha më parë se "duket se ajo vdiq në automjet shumë kohë para se të gjendej", ndërsa policia, sipas NBC4 Investigates, beson se vdekja ka shumë të ngjarë të ketë ndodhur në pranverën e vitit të kaluar. /Telegrafi/