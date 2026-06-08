Real Madridi i drejtohet UEFA-s për rastin Negreira, kërkon sanksione ndaj Barcelonës
Real Madridi thuhet se ka dorëzuar një ankesë zyrtare në UEFA, duke kërkuar që të ndërmerren masa disiplinore ndaj Barcelonës në lidhje me çështjen e njohur si “rasti Negreira”, i cili vazhdon të jetë nën hetim.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, klubi madrilen ka përgatitur një dosje të detajuar që i është dorëzuar organit drejtues të futbollit evropian, ku shprehen shqetësime serioze për zhvillimet e çështjes dhe kërkohet ndërhyrje institucionale.
Në këtë dokument, raportohet se Real Madridi nuk kërkon vetëm sanksione sportive që mund të ndikojnë në pjesëmarrjen e Barcelonës në garat evropiane, por gjithashtu edhe rishikimin e trofeve të fituara gjatë periudhës së hetuar, duke kërkuar heqjen e tyre nga regjistrat zyrtarë të klubit.
Ky veprim vjen në një moment kur hetimet për rastin që lidhet me ish-zyrtarin e arbitrave Jose Maria Enriquez Negreira vazhdojnë në Spanjë, duke mbajtur të tensionuar marrëdhëniet mes dy klubeve më të mëdha të futbollit spanjoll.
Sipas burimeve, presidenti i Real Madridit Florentino Perez ka shtyrë për një qasje më të ashpër institucionale ndaj çështjes, duke kërkuar një përgjigje të qartë nga UEFA.
Organi drejtues evropian kishte hapur më herët procedura paraprake për rastin, por i kishte pezulluar ato në pritje të zhvillimeve ligjore në Spanjë. UEFA ka deklaruar se po e monitoron nga afër situatën dhe mund të rihapë hetimet në varësi të rezultatit përfundimtar.
Nga ana tjetër, Barcelona ka mohuar vazhdimisht çdo shkelje, duke deklaruar se pagesat e kryera ndaj ish-zyrtarit kishin karakter konsulence dhe raportesh teknike, pa ndikim në vendimmarrjen e arbitrave. /Telegrafi/