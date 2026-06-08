Real Madridi bën goditjen e parë, prezantimi pas Botërorit
Real Madridi raportohet se ka mbyllur një nga goditjet më të rëndësishme të merkatos së verës, me qendërmbrojtësin francez Ibrahima Konate që pritet të transferohet në “Santiago Bernabeu”.
Sipas gazetarit Fabrice Hawkins, mbrojtësi i Liverpoolit ka arritur marrëveshje të plotë me klubin madrilen dhe ka nënshkruar një kontratë që do ta mbajë në kryeqytetin spanjoll deri në verën e vitit 2030.
Raportimet bëjnë të ditur se të gjitha detajet mes palëve janë finalizuar, ndërsa zyrtarizimi i transferimit pritet të vijë pas përfundimit të angazhimeve të lojtarit me kombëtaren e Francës në Kupën e Botës.
Në moshën 27-vjeçare, Konate konsiderohet një nga mbrojtësit më të kompletuar në futbollin evropian. Përvoja e tij në Premier League dhe në Ligën e Kampionëve e bën atë një përforcim të rëndësishëm për repartin defensiv të Real Madridit.
Ardhja e francezit vjen në një moment kur klubi madrilen synon të forcojë mbrojtjen pas problemeve të shumta me dëmtimet dhe mungesës së vazhdimësisë në sezonet e fundit. Drejtuesit e klubit e shohin Konaten si një investim afatgjatë dhe një lider të ardhshëm në prapavijë.
Me transferimin e tij, kontingjenti francez te Real Madridi do të zgjerohej edhe më shumë, duke iu bashkuar emrave si Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga dhe Ferland Mendy.
Burime pranë klubit bëjnë të ditur se njoftimi zyrtar mund të publikohet në ditët e ardhshme, ndërsa tifozët madrilenë presin konfirmimin e një transferimi që mund të rezultojë vendimtar për projektin e ri sportiv të klubit.
Konate ka ndërtuar reputacionin e tij si një mbrojtës i fortë fizikisht, dominues në lojën ajrore dhe i aftë për të përballuar sulmuesit më të mirë të Evropës. Për këtë arsye, drejtuesit e Real Madridit besojnë se ai mund të jetë pjesa që mungonte për të rikthyer stabilitetin në mbrojtje dhe për të ndërtuar sukseset e ardhshme mbi një bazë të fortë defensive. /Telegrafi/