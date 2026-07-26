Michael Olise kërkon kalimin te Real Madridi, gjiganti madrilen i jep lajmin e hidhur
Real Madridi ka vendosur të mos e ndjekë këtë verë transferimin e Michael Olise, pavarësisht interesimit të madh që vazhdon të ketë për anësorin e Bayern Munichut.
Sipas Fabrizio Romanos, gjiganti spanjoll e ka njoftuar Bayernin disa ditë më parë se nuk do të tentojë të prishë marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy klubeve duke shtyrë për një transferim, sidomos në një kohë kur kampioni i Gjermanisë e konsideron futbollistin francez të paprekshëm.
Presidenti i Real Madridit, Florentino Perez, raportohet se është një admirues i madh i Olises dhe do të dëshironte ta sillte një ditë në Santiago Bernabeu. Megjithatë, klubi madrilen do të veprojë vetëm nëse Bayerni jep sinjale se është i gatshëm ta shesë.
Në vend të tij, “Los Blancos” kanë përqendruar gjithë vëmendjen te afrimi i Yan Diomandes, me negociatat për anësorin e RB Leipzigut që po ecin mirë.
Edhe pse një transferim i Olises është jashtë tavolinës për këtë verë, Real Madridi nuk e ka harruar interesimin afatgjatë për të. Klubi pritet ta monitorojë nga afër situatën e 24-vjeçarit dhe mund të rikthehet në garë nëse Bayerni hap derën për negociata në të ardhmen./Telegrafi/