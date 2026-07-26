Ministri francez për Evropën viziton nesër Kosovën, në agjendë nënshkrimi i tri marrëveshjeve
Zëvendëskryeministri i Parë dhe ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës i Kosovës, Glauk Konjufca, do të presë nesër në takim ministrin e Deleguar për Evropën të Republikës së Francës, Benjamin Haddad.
Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, pas takimit dypalësh, Konjufca dhe Haddad, së bashku me ministrin e Financave, Hekuran Murati, do të nënshkruajnë tri marrëveshje bashkëpunimi.
Marrëveshjet do të përfshijnë fushat e drejtësisë, arsimit dhe organizimit të Lojërave Mesdhetare.
Pas ceremonisë së nënshkrimit, ministri Konjufca dhe ministri Haddad do të mbajnë një deklaratë të përbashkët për media.
Takimi dhe nënshkrimi i marrëveshjeve do të zhvillohen më 27 korrik, në ora 09:00, në objektin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës në Prishtinë. /Telegrafi/