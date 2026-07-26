PSG “hakmerret” ndaj Real Madridit, e bën prioritet Rodrin shkaku i Diomande
Paris Saint-Germaini thuhet se ka hyrë befas në garë për Rodrin, jo vetëm për të forcuar mesfushën, por edhe si reagim ndaj lëvizjes së Real Madridit për Yan Diomande.
Sipas Fabrizio Romanos, interesi i rinovuar i PSG-së për mesfushorin e Manchester Cityt po shihet gjerësisht në merkato si përgjigje ndaj faktit që Real Madridi ua ka rrëmbyer marrëveshjen për anësorin e RB Leipzigut.
Kampioni francez kishte arritur më parë marrëveshje për kushtet personale me Diomanden, por më pas Real Madridi hyri në garë dhe e bindi lojtarin që të bëjë prioritet një kalim në Spanjë.
Pavarësisht përpjekjeve të PSG-së, Real Madridi mbetet i bindur se po avancon në të dyja pistat. Diomande tashmë ka arritur marrëveshje verbale me klubin madrilen, ndërsa edhe Rodri raportohet se po e sheh një rikthim në Spanjë si prioritet, përpara çdo oferte financiare tjetër.
Edhe nëse PSG-ja paraqet një ofertë më të lartë, raportimet sugjerojnë se preferenca e fituesit të Topit të Artë nuk ka ndryshuar.
Aktualisht, Real Madridi beson se ndodhet në pozitën më të fortë për t’i finalizuar të dy transferimet përpara mbylljes së afatit kalimtar./Telegrafi/