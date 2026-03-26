Publikohet traileri i parë për serinë e re të "Harry Potter": HBO njofton adaptimin e madh televiziv
HBO publikoi trailerin e parë për serialin televiziv të paralajmëruar prej kohësh "Harry Potter", i cili sipas njoftimeve duhet të dalë premierë në fund të vitit 2026, më saktësisht rreth Krishtlindjeve.
Seriali i ri është një adaptim televiziv i gjatë i serialit letrar nga autorja J.K. Rowling, ku çdo sezon mbulon një libër. Sezoni i parë do të përqendrohet në fillimin e historisë së djaloshit magjistar.
Në rolet kryesore luajnë aktorët e rinj Dominic McLaughlin si Harry Potter, Arabella Stanton si Hermione Granger dhe Alastair Stout si Ron Weasley, të cilët u përzgjodhën pas një procesi të gjerë audicionesh në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar.
Traileri përmban pamjet e para të skenave të njohura nga Hoguortsi, duke përfshirë mbërritjen e Harrit në shkollën e magjisë dhe takimet me personazhe kyçe. Roli i Albus Dumbledore i është besuar aktorit John Lithgow, ndërsa Janet McTeer luan rolin e Profesoreshës McGonagall dhe Paapa Essiedu rolin e Severus Snape.
Francesca Gardiner po e drejton prodhimin, ndërsa Mark Mylod është regjisor. Ekipi krijues thotë se seriali do të jetë "më besnik ndaj librave" sesa adaptimet filmike, me më shumë hapësirë për zhvillimin e personazheve dhe zhvillim më të detajuar të komplotit.
Edhe pse publikimi i trailer-it ngjalli interes të madh nga fansat në të gjithë botën, një pjesë e publikut reagoi i ndarë, veçanërisht për shkak të zgjedhjes së aktorëve të caktuar dhe rinisjes së serialit.
Seriali tashmë po shpallet si një nga projektet më të mëdha në historinë e HBO-së dhe një aset kyç i platformës në vitet e ardhshme. /Telegrafi/