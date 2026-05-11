Publikohen pamjet e lëndimit të Indrit gjatë një sfide dhe trajtimit të tij - fermerët vendosin nëse do të qëndrojë në Fermë
Aktori i njohur, Indri Shiroka, u dëmtua ditën e djeshme (e diel) në këmbë gjatë ndeshjes së volejbollit.
Pas dëmtimit, ai u dërgua në spital për ekzaminime të mëtejshme, ku mjekët pas vizitës vendosën se nuk duhet të bëjë punë të vështira deri në rekuperimin e plotë.
Pas kësaj situate, në spektaklin e së hënës moderatorja Arbana Osmani pyeti të gjithë fermerët nëse Indri duhet të qëndrojë në fermë dhe të jetë më i favorizuar për punët e rënda apo të largohet.
Në mënyrë unanime, të gjithë fermerët thanë “Po”, duke marrë përsipër të bëjnë edhe punët e tij.
Me këtë rast, ai do të vazhdojë garën në fermë, pavarësisht situatave që do të ndodhin.
U publikuan gjithashtu edhe pamjet te trajtimi që iu bë pas lëndimit e deri te kthimi në fermë.
Sido që të jetë, tani ndihet më mirë, ndonëse ka dhimbje te njëra këmbë. /Telegrafi/
