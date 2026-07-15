PSG e sakrifikon Fabian Ruiz për të nënshkruar me yllin e Barcelonës
Paris Saint-Germain mund të bëjë një lëvizje të madhe në mesfushë gjatë këtij afati kalimtar, pasi e ardhmja e Fabian Ruiz ka hyrë në pikëpyetje.
Skuadra e Luis Enriques vjen pas një prej sezoneve më të suksesshme në historinë e klubit, duke fituar pesë trofe, mes tyre titullin e Ligue 1 dhe Ligën e Kampionëve për të dytin vit radhazi. Megjithatë, kampionët e Francës kanë nisur tashmë ndryshimet në skuadër.
Lucas Digne është transferuar nga Aston Villa. Nga ana tjetër, Gonçalo Ramos është larguar drejt Milanit, duke detyruar PSG-në të kërkojë alternativa të reja në sulm. Klubi francez ka zhvilluar bisedime për Ferran Torres dhe vazhdon ta monitorojë Julian Alvarez.
Megjithatë, ndryshime mund të ketë edhe në mesfushë. Fabian Ruiz zhvilloi një sezon të shkëlqyer me PSG-në dhe ka vazhduar me paraqitje të mira edhe me Spanjën në Kupën e Botës, duke tërhequr interesimin e disa klubeve të mëdha evropiane.
Sipas “El Nacional”, Luis Enrique është i gatshëm të lejojë largimin e Fabian Ruiz nëse PSG arrin të afrohet më shumë me objektivin e madh të merkatos, mesfushorin e Barcelonës, Gavi.
Trajneri spanjoll e konsideron Gavin si lojtarin ideal për sistemin e tij, ndërsa edhe presidenti Nasser Al-Khelaifi është i vetëdijshëm për interesimin e madh që ekziston për Fabian Ruiz dhe për faktin se situata kontraktuale e tij mund ta detyrojë klubin të marrë një vendim.
Raporti shton se Fabian Ruiz ka vendosur t'i shtyjë bisedimet për të ardhmen e tij deri në përfundim të Kupës së Botës 2026. Kjo mund t'i japë PSG-së mundësinë të tentojë një marrëveshje me Barcelonën për Gavi në javët e ardhshme.
Për situatën e Ruiz po interesohen gjithashtu edhe Real Madridi dhe Atletico Madridi, megjithëse për momentin asnjëri prej dy klubeve nuk ka bërë lëvizje konkrete.
Vendimi përfundimtar i PSG-së pritet të varet nga mundësia për të siguruar transferimin e Gavit, i cili mbetet objektivi kryesor i Luis Enriques për mesfushën./Telegrafi/