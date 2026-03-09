“Pse vazhdove me akuza që kam ndjenja për ty edhe kur të thashë jo", Selin dhe Miri sqarojnë raportin e tyre
Selin Bollati dhe Armir Shahini - Miri janë kthyer nga miq në rivalë të njëri-tjetrit.Dy banorët e Big Brother VIP Albania 5 nuk i kanë kursyer përplasjet me njëri-tjetrin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri.
Të dy ata vendosën që të sqarohen se si lindën debatet e tyre, duke u kthyer te pyetjet që i bënë njëri-tjetrit në Prime, nëse kanë ndjenja.
Selin e ka pyetur se përse Miri ka vazhduar me akuza edhe pasi e mori përgjigjen, ndërsa ky i fundit u shpreh se nuk ka bërë asnjë akuzë, gjersa pyetja erdhi si një shpjegim që i detyrohej atij, familjes së tij dhe publikut.
Pjesë nga debati mes tyre:
Selin: Si del ti të akuzosh një vajzë që ka ndjenja për ty?
Miri: Nuk akuzova.
Selin: Po, ti ke akuzuar.
Miri: Jo, unë të kam pyetur. Vajzë e dashur, siç më ke pyetur ti, si e dallon me eksperiencën tënde që një mashkull ka ndjenja për ty.
Selin: Unë nuk e kam ndjerë.
Miri: As unë.
Selin: Unë kam thënë që instinkti im femëror nuk gabon. Instinkti im është shumë i lartë. E kam thënë që Miri nuk ka ndjenja për mua, nuk më ka ngacmuar ndonjëherë seksualisht. Kur kemi bërë debatin tonë, të kam thënë që nuk i kam ndjerë ndonjëherë këto gjëra, por duke dëgjuar 15 veta që më akuzojnë, po të pyes. Kur mora përgjigjen çfarë bëra unë? Shkova te njerëzit e tjerë, apo e lashë me përgjigjen “Jo” dhe nuk të kam ngacmuar më?
Miri: Kush është pyetja? Se po bën një koment kot tani. E ka parë gjithë dynjaja atë.
Selin: Në momentin që ti pyete nëse kam ndjenja për ty dhe unë të thashë “Jo”, ti pse vazhdove në vijim me akuzat e tua dhe të lejosh njerëzit të flasin që unë kam ndjenja për ty. Pse vazhdove akuzat kundrejt meje?
Miri: Unë nuk kam vazhduar asnjëherë të të akuzoj ty kur ti je përgjigjur “Jo” për këtë gjë. Nuk e kam vazhduar kurrë më dhe nuk e kam bërë vetë një akuzë të tillë. Jam detyruar edhe unë të futem në siklet te kjo gjë dhe të pyes ty siç më ke pyetur dhe ti mua. Është e njëjta situatë. Siç kishe ti merakun duke dëgjuar 15 veta këtu që mua më akuzojnë për këtë gjë, edhe unë kisha të njëjtin merak.
Selin: Sa veta ke dëgjuar ti?
Miri: Një e gjysmë. Kam thënë që nuk e besoj këtë gjë, por i detyrohem vetes time, publikut dhe familjes time që të të pyes ty drejtpërdrejtë. Ke thënë “Jo” dhe nuk e kam komentuar. Vazhdimi i pyetjes me koment është, pse nuk i mbyll ti gojën atyre? E more përgjigjen?
Selin: Përgjigje alla-Miri se do Miri të kthejë përgjigje. Pyetja ime e radhës është, përse ti nuk ke akuzuar më pasi ke marrë përgjigjen, por sa herë që dy veta ta kanë hapur këtë temë bisede, ti i ke dëgjuar, i ke mbështetur dhe del një klip në Prime. /Telegrafi/