Pse Skocia nuk është eliminuar ende nga Kupa e Botës, edhe pse është në vendin e dhjetë në renditjen e vendeve të treta?
Edhe pse shanset e tyre janë reduktuar në minimum, kombëtarja e Skocisë ende nuk është pa shpresë se do të fitojë një vend në fazën eliminatore të Kupës së Botës për herë të parë në historinë e saj.
Ekipi i Steve Clarke aktualisht zë vendin e 10-të midis 12 ekipeve kombëtare të vendit të tretë, me vetëm tetë të parat që vazhdojnë garën.
Pas një humbjeje të rëndë 3-0 ndaj Brazilit, modelet statistikore u dhanë skocezëve 42 për qind shanse për të avancuar. Megjithatë, rezultati i ndeshjeve të tjera e ndryshoi situatën ndjeshëm dhe shanset e tyre ranë në vetëm 6.89 për qind.
Goditja shtesë erdhi pas barazimit midis Paraguait dhe Australisë (0-0), një rezultat që i përshtatej të dyja skuadrave, por jo Skocisë. Me këtë, shanset e tyre për t'u kualifikuar në fazën eliminatore ranë më tej në vetëm 5.26 për qind.
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Rezultatet e fundit sollën lajme të mira dhe të këqija. Fitorja e Spanjës ndaj Uruguait ishte në interesin e skocezëve, por një barazim midis Iranit dhe Egjiptit i ndërlikoi më tej perspektivat e tyre.
Për të arritur një sukses historik, Skocia do të ketë nevojë për një seri perfekte në ditën e fundit të fazës së grupeve. Duke marrë parasysh diferencën e golave prej -3, detyra do të jetë jashtëzakonisht e vështirë.
Para së gjithash, Kroacia duhet të humbasë ndaj Ganës me të paktën tre gola diferencë në Grupin L. Përveç kësaj, në Grupin K, skocezët do të përballen ose me një barazim midis Uzbekistanit dhe RD Kongos ose me një fitore të Uzbekistanit me një maksimum prej tre golash.
Nuk mbaron as me kaq. Në Grupin J, Algjeria duhet të humbasë me dy ose më shumë gola ose Austria duhet të mposhtet me të paktën katër gola. Nëse ajo ndeshje përfundon në barazim, të dyja ekipet do të kualifikohen për në fazën eliminatore, gjë që padyshim do t'i jepte fund shpresave të Skocisë.
Është e qartë se skocezët kanë një mision pothuajse të pamundur, por për sa kohë që ekziston edhe mundësia më e vogël matematikore, shpresa për një vendosje historike midis 32 përfaqësueseve më të mira në botë është ende gjallë. /Telegrafi/