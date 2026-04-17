Rozana me hyrjen e saj në shtëpi si musafire tregoi edhe një herë se sa lojtare e fortë ka qenë edhe kur ishte vetë në lojë.

Ajo “sulmoi” Rogertin për sjelljen e tij në shtëpi, duke i bërë pyetje të cilave Rogerti duket se nuk dinte si t’u përgjigjej.

Rozana: Për një njeri kaq strateg sa ti e tregon veten, pse s’je bërë strateg në jetën tënde dhe ke dështuar në jetë?

Rogerti: Është e pamundur në jetë të bësh strategun, se jetën e jetojmë, nuk është si lojë jeta.
Rozana: Kush tha?

Rogerti: Ja unë po ta them.

Rozana: Pse ke përfunduar keq në jetë dhe bën strateg në lojë, kur mund të përdorje strategjinë tënde për ta fituar lojën?

Rogerti: Jeta nuk është lojë.

Rozana: Jo, nuk është lojë, por çdo njeri ka një strategji.

Rogerti: Po unë nuk e kam pasur.

Rozana: Po atëherë ç’të duhet strategu në lojë ty?

Rogerti: Po nuk kam vese unë, nuk luaj lojëra fati unë.

Rozana: Si s’ke vese?

Rogerti: Nuk kam.

Rozana: Po ke vese edhe këtu.

Rogerti: Çka kam këtu?

Rozana: Po nuk ke lojën e fatit, por ke vese të tjera.

Rogerti: Çka kam?

Rozana: Plot, ja këtë që po bën tani e ke ves.

