Pse filmi "Project Hail Mary" tërhoqi kaq shumë vëmendje dhe ngjalli diskutime në internet?
Filmi i ri "Project Hail Mary" me Ryan Gosling në rolin kryesor, ka tërhequr shumë vëmendjen e publikut falë një fushate marketingu të pazakontë dhe intensive që mbështetet shumë në rrjetet sociale.
Strategjia promovuese e filmit është përqendruar në krijimin e momenteve virale që qarkullojnë shpejt në internet, duke rritur më tej interesin e audiencës para publikimit të filmit.
Sipas The Hollywood Reporter, theksohen veçanërisht klipet e shkurtra video dhe detajet vizuale që janë krijuar për t’u ndarë dhe dalluar lehtësisht.
Në qendër të vëmendjes ishte Gosling, pamja e të cilit dhe elementë të caktuar nga filmi, përfshirë pamjen e tij dhe skena specifike, u bënë objekt komentesh dhe reagimesh të shumta nga përdoruesit e rrjeteve sociale.
Kjo qasje ndaj marketingut tregon se studiot mbështeten gjithnjë e më shumë në shtrirjen organike dhe viralitetin si mjete kryesore promovimi.
Në të njëjtën kohë, ky model promovimi tregon një trend më të gjerë në industrinë e filmit, ku vija ndarëse midis përmbajtjes dhe marketingut po bëhet gjithnjë e më e paqartë. Momentet virale nuk janë më vetëm një nënprodukt i popullaritetit, por një pjesë e paraplanifikuar e një strategjie që kërkon të sigurojë dukshmëri maksimale për një projekt.
Filma të tjerë në 12 muajt e fundit kanë shkaktuar në mënyrë të ngjashme biseda të nxehta në mediat sociale, duke përfshirë "Një film për Minecraft", "Mëkatarët", "Superman" dhe "Armët". Megjithatë, gama e gjerë e temave për diskutim rreth filmit origjinal që u drejtohet audiencave të të gjitha moshave e ka bërë diskutimin mbi "Project Hail Mary" veçanërisht të rëndësishëm.
Filmi bëhet kështu një shembull se si funksionon marketingu modern i filmave në epokën dixhitale - përmes përmbajtjes së krijuar me kujdes që është përshtatur me dinamikën dhe zakonet e përdoruesve të rrjeteve sociale.
Le t'ju kujtojmë se pati gjithashtu një fillim shumë të suksesshëm në biletari, duke fituar 140 milionë dollarë globalisht në fundjavën e parë të publikimit.
Me regji nga Phil Lord dhe Christopher Miller, të cilët realizuan së bashku filmat "21 Jump Street" dhe "The Lego Movie", "Project Hail Mary" ndjek një ish-biolog molekular i cili pa e ditur niset në një mision të rëndësishëm ndërgalaktik.
Historia është përshtatur nga libri më i shitur i Andy Weir, libri i dytë i të cilit, "The Martian", shërbeu si frymëzim për filmin e Ridley Scott të vitit 2015 me protagonist Matt Damon, i cili u nominua për shtatë çmime Oscar. /Telegrafi/