Princi William flet për betejën e Kate Middleton me kancerin: Ajo ka kaluar shumë gjëra
Në një intervistë të re, Princi William foli hapur për krenarinë që ndjen për shërimin e gruas së tij Kate Middleton pas betejës së saj me kancerin, si dhe për udhëtimin e saj të fundit zyrtar në Itali.
Gjatë një paraqitjeje në emisionin radiofonik “Heart Breakfast” të drejtuar nga Jamie Theakston dhe Amanda Holden, Princi i Uellsit nuk i kurseu fjalët e lavdërimit për gruan e tij.
"Ajo është një nënë dhe një grua e mrekullueshme. Fjalë për fjalë, familja jonë nuk do të mund të funksiononte pa të. Ajo ka qenë absolutisht e mrekullueshme", tha William.
Një fokus i veçantë i bisedës ishte udhëtimi i parë zyrtar jashtë vendit i Kate që nga diagnostikimi i saj. Princesha vizitoi Italinë në fillim të këtij muaji si pjesë e projektit të saj mbi zhvillimin e hershëm të fëmijërisë.
"Jam shumë krenar, shumë, shumë krenar," tha princi 43-vjeçar, "Ajo ka kaluar shumë gjëra në vitet e fundit. Ajo mezi priste të shkonte në Itali dhe jam i lumtur që gjithçka shkoi mirë. Ajo u kthye plot energji."
William zbuloi gjithashtu se Kate është një profesioniste e vërtetë kur bëhet fjalë për punën e saj me fëmijët, duke shtuar se ajo i kalon shumicën e mbrëmjeve duke lexuar dokumentacion në dhomën e gjumit.
Megjithatë, ai vuri në dukje se ata duhet të jenë të kujdesshëm me ritmin e saj të punës: "Këto udhëtime kërkojnë shumë energji, kështu që duhet të balancojmë përgjegjësitë tona për t'u siguruar që ajo është mirë dhe pushon mjaftueshëm."
Princi gjithashtu u dha dëgjuesve një pasqyrë të jetës së përditshme me fëmijët e tij - Princin George (12), Princeshën Charlotte (11) dhe Princin Louis (8).
Ai pranoi se "definitivisht nuk është person që shkon herët në mëngjes" dhe përshkroi nxitimin dhe rrëmujën ndërsa fëmijët përgatiten për në shkollë.
"Sharlot, Louise, nëse po dëgjoni, ju lutem jini të saktë. Mos u grindni se kush po dëgjon çfarë këtë mëngjes", tha princi me të qeshur, duke shtuar se Louis, tetëvjeçar, lë rregullisht gjurmë bllokimi në pjesën e brendshme të makinës. /Telegrafi/