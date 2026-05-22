Bella Hadid mahnit në Kanë me kostum banje gjatë një shëtitjeje me jaht në Rivierën Franceze
Bella Hadid tërhoqi sërish vëmendjen në Cannes Film Festival, por kësaj here larg tapetit të kuq.
Supermodelja amerikane u fotografua duke shijuar një shëtitje me jaht në Rivierën Franceze, ku u shfaq me një kostum banje elegant që nxirrte në pah linjat e saj trupore.
29-vjeçarja dukej në super formë ndërsa relaksohej në kuvertën e sipërme të jahtit luksoz, duke kombinuar pamjen me syze dielli moderne dhe një stil veror minimalist, shkruan DailyMail.
Bella u pa duke admiruar bregdetin e Kanës dhe duke shijuar një moment qetësie mes angazhimeve të shumta të festivalit.
Modelja ka qenë një nga emrat më të komentuar në festivalin e këtij viti, sidomos pas paraqitjes së saj në premierën e filmit “La Bataille De Gaulle”, ku veshi një fustan të frymëzuar nga stili ikonik i Jane Birkin.
Përveç paraqitjeve glamuroze, Bella Hadid ka tërhequr vëmendje edhe për mesazhet e saj pro-palestineze gjatë qëndrimit në Kanë, duke përdorur aksesorë dhe veshje me simbolikë të lidhur me Palestinën. /Telegrafi/