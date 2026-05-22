Zayn Malik përballet me një tjetër incident gjatë rikthimit të tij, fansi i hedh shishe uji në Londër
Zayn Malik është përballur me një moment të pakëndshëm gjatë një takimi me fansat në Londër, kur dikush nga turma i hodhi një shishe uji teksa ai po largohej nga eventi.
Ngjarja ndodhi pas një sesioni pyetje-përgjigje në Banquet Records në Kingston, ku këngëtari u shfaq përballë një grupi të kufizuar fansash.
Pamjet e incidentit u shpërndanë shpejt në rrjetet sociale, duke shkaktuar reagime të shumta nga ndjekësit e tij, shkruan DailyMail.
Ky episod vjen në një periudhë jo të lehtë për artistin, pasi ai ka anuluar një pjesë të madhe të turneut të tij solo për shkak të problemeve shëndetësore.
Vetë Zayn kishte treguar më herët se ishte shtruar në spital dhe se ende po rikuperohet.
Përveç incidentit me shishen, fansat shprehën pakënaqësi edhe për ndryshimet e fundit në organizimin e eventit, pasi dy sesione të planifikuara u bashkuan në një të vetëm për shkak të problemeve me orarin.
Megjithatë, këngëtari ka konfirmuar se po vazhdon rikuperimin dhe se shpreson të rikthehet gradualisht në skenë pas periudhës së vështirë shëndetësore. /Telegrafi/