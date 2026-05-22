Tarantino thuhet se kërcënoi Brad Pitt në xhirimet e një filmi, duke i thënë "Bëje edhe një herë dhe mbaron së aktruari"
Regjisori Quentin Tarantino thuhet se e ka paralajmëruar ashpër Brad Pittin gjatë xhirimeve të filmit Once Upon a Time in Hollywood (Bilo jednom u Hollywoodu), pasi aktori ndërpreu një skenë në mes të realizimit.
Duke iu referuar një rrëfimi të aktorit Bruce Dern për revistën People, incidenti ka ndodhur gjatë xhirimit të një skene ku personazhi i Pittit, Cliff Booth, viziton George Spahn në fermë (rol i luajtur nga Dern).
Sipas Dern, ai improvizoi një fjali që nuk ishte në skenar (“Nuk jam shumë i sigurt se çfarë po ndodh”), dhe pikërisht në atë moment Brad Pitt e ndali skenën, duke e ndërprerë xhirimin.
- YouTube youtu.be
Kjo ndërhyrje nuk i ka pëlqyer Tarantinos. Bruce Dern tregon se regjisori, me një shprehje serioze, e pyeti Pittin: “Brad, çfarë bëre tani?”, ndërsa pasi aktori shpjegoi se e kishte ndalur skenën, Tarantino i është drejtuar me fjalë të forta:
“Mos e ndërpre kurrë më në jetë një skenë, përndryshe je i mbaruar në këtë profesion. Kjo është puna ime. Mos e ndërpre aktrimin”, thuhet se i ka thënë regjisori.
Pas këtij paralajmërimi, sipas Dern, ekipi vazhdoi xhirimet dhe skena u përfundua.
Megjithatë, në artikull theksohet se nuk bëhet fjalë për ndonjë konflikt të thellë mes Tarantinos dhe Pittit. Një burim i cituar nga Unilad ka mohuar se ka “inat” mes tyre, duke thënë se Quentin Tarantino është një nga regjisorët e preferuar të Brad Pittit dhe se ata kanë një marrëdhënie shumë të mirë profesionale. /Telegrafi/