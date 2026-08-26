Princi Harry dhe Meghan Markle mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar pas gjashtë vitesh jetese në ShBA
Princi Harry dhe bashkëshortja e tij Meghan Markle kanë mbërritur në Mbretërinë e Bashkuar pas gjashtë vitesh jetese në Shtetet e Bashkuara.
Sipas mediave britanike, avioni i tyre u ul në Aeroportin Ndërkombëtar të Birminghamit rreth mesditës së sotme. Fëmijët e tyre, Princi Archie (7) dhe Princesha Lilibet (5), janë tashmë të regjistruar në shkollat britanike dhe do të fillojnë mësimet në shtator.
Familja planifikon të jetojë në një rezidencë private jashtë Londrës, por ende nuk e ka njoftuar vendndodhjen e saktë. Harry dhe Meghan hoqën dorë nga detyrat e tyre mbretërore më shumë se gjashtë vjet më parë dhe u zhvendosën në Kaliforni, ku gjeneruan të ardhura përmes marrëveshjeve fitimprurëse me Netflix dhe Spotify.
Marrëdhëniet me pjesën tjetër të familjes mbretërore u përkeqësuan shpejt pasi çifti pretendoi se stafi i pallatit ishte i pandjeshëm ndaj shëndetit mendor të Meghan dhe se disa anëtarë të familjes ishin të lidhur me akuza për racizëm dhe manipulim të medias.
Harry kohët e fundit ka shprehur interes për një pajtim, në mënyrë që të kalojë më shumë kohë me të atin, Mbretin Charles III, i cili po i nënshtrohet trajtimit të kancerit. Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet me vëllain e tij, Princin William, trashëgimtarin e fronit, mbeten të tendosura. /Telegrafi/