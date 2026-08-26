Vdes aktori Tim Curry, ylli i serialit "The Rocky Horror Picture Show"
Tim Curry, aktori legjendar britanik i njohur për rolin e tij si Dr. Frank-N-Furter në filmin kult "The Rocky Horror Picture Show", ka ndërruar jetë në moshën 80-vjeçare.
Sipas TMZ, Curry vdiq të martën në mbrëmje në shtëpinë e tij në Los Angeles. Sipas burimeve pranë çështjes, policia mbërriti në shtëpinë e tij rreth orës 23:23. Nuk ka indikacione se ishte një vdekje e dhunshme.
Curry e filloi karrierën e tij në fund të viteve gjashtëdhjetë dhe arriti suksesin e tij të madh pikërisht me rolin e Dr. Frank-N-Furter në filmin "The Rocky Horror Picture Show". Edhe pse filmi nuk u entuziazmua veçanërisht në fillim nga kritikët, me kalimin e kohës fitoi statusin e kultit dhe u bë një nga arritjet më të njohura në historinë e kinematografisë.
Gjenerata të shumta shikuesish e kujtojnë atë edhe si kllounin e tmerrshëm Pennywise në adaptimin televiziv të romanit të Stephen King "It" nga viti 1990. Ai gjithashtu luajti rolin e z. Hector në filmin "Home Alone 2: Lost in New York".
Gjatë karrierës së tij të pasur, ai luajti role në filmat "Annie", "The Hunt for Red October", "Muppet Treasure Island", "Addams Family Reunion" dhe "Scary Movie 2".
Përveç karrierës së tij në film dhe televizion, Curry ishte aktiv edhe në skenën teatrore. Megjithatë, vitet e fundit, aktiviteti i tij profesional është ngadalësuar nga problemet serioze shëndetësore.
Curry pësoi një goditje të rëndë në tru në vitin 2012, pas së cilës iu nënshtrua një operacioni në tru. Pasojat e goditjes në tru ndikuan ndjeshëm në lëvizjen dhe të folurit e tij, gjë që kërkoi që ai t'i nënshtrohej një rikuperimi të gjatë.
Vitin e kaluar, rreth kohës kur ai publikoi kujtimet e tij "Vagabond", Curry foli për gjendjen e tij shëndetësore dhe zbuloi se ende nuk mund të ecte.
Tim Curry mbahet mend për një sërë personazhesh mbresëlënës dhe shpesh të pazakontë, por për shumë adhurues të filmave ai do të jetë përgjithmonë Dr. Frank-N-Furter nga "The Rocky Horror Picture Show", roli që shënoi karrierën e tij. /Telegrafi/