Përse Dua Lipa dhe Callum Turner nuk ishin në Met Gala 2026
Dua Lipa dhe Callum Turner nuk morën pjesë në Met Gala 2026, ndonëse vitin e kaluar bënë debutimin e tyre si çift në këtë event në New York.
Këtë herë, ata zgjodhën të qëndrojnë larg vëmendjes.Dua Lipa u pa në Kopenhagë disa ditë para eventit dhe kishte postuar foto me Turner nga atje, duke treguar se po kalonin kohë bashkë jashtë ShBA-së.
Çifti u fejua në vitin 2025. Dua Lipa e konfirmoi fejesën në një intervistë për British Vogue, duke thënë se është shumë e lumtur.
Ajo tregoi se unaza i përshtatet shumë stilit të saj dhe se Turner e njeh shumë mirë.
Megjithatë, tha se nuk po planifikojnë ende dasmën, pasi të dy janë të zënë me projekte pune.
Ylli me origjinë shqiptare theksoi se po shijojnë këtë periudhë të jetës dhe se më parë nuk kishte menduar shumë për dasmën, por tani po fillon të imagjinojë si do të ishte.
Në intervista të mëvonshme, Lipa shprehu se ndihet shumë e lumtur në marrëdhënie dhe e vlerëson dashurinë si një ndjenjë shumë të veçantë dhe frymëzuese. /Telegrafi/