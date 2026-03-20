Për cilët filma do të mbahet mend legjendari Chuck Norris?
Mjeshtri i famshëm i arteve marciale dhe aktori Chuck Norris ndërroi jetë sot në moshën 86 vjeç. Ai do të mbahet mend për arritjet e tij të jashtëzakonshme në aktrim.
Si aktor aksioni, Norris kishte një autenticitet që pakkush e posedon. Ai ishte një artist i shkëlqyer i arteve marciale me tituj të shumtë dhe rripa të zinj në disa disiplina. Ai u shfaq në ekran me legjendarin Bruce Lee në filmin "Rruga e Dragoit", gjë që e forcoi më tej statusin e tij në botën e aksionit.
"Është e vërtetë, Lee ishte një kundërshtar i frikshëm, me një trup dhe teknikë të skalitur. Më pëlqente vërtet të stërvitesha dhe të kaloja kohë me të. Ai ishte po aq karizmatik dhe miqësor në ring dhe privatisht sa ishte edhe në film. Besimi dhe zgjuarsia e tij ishin të mahnitshme, dhe nganjëherë rraskapitëse për të tjerët", tha dikur Norris, sipas raportimeve të mediave të huaja.
Gjatë fundit të viteve 1970 dhe 1980, ai pati një numër rolesh të shquara në filma të tillë si "The Delta Force", "Missing in Action", "Good Guys Wear Black" (1978), "The Octagon" (1980), "Lone Wolf McQuade" (1983), "Code of Silence" (1985) dhe "Firewalker" (1986). Pas një pushimi të shkurtër, ai u rishfaq në ekranin e madh në filmin "The Expendables 2", me regji nga Sylvester Stallone.
Edhe pse nuk e përdorte humorin aq shpesh sa kolegët e tij si Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis dhe Jackie Chan, Norris ishte një nga të preferuarit e audiencës që vlerësonte stilin klasik dhe serioz të aksionit.
Në vitin 1984, ai luajti në filmin "Missing in Action", i cili nisi një serial rreth shpëtimit të të burgosurve amerikanë të luftës nga Vietnami. Ai ia dedikoi këto filma vëllait të tij më të vogël që vdiq në luftë. Më vonë, ai kaloi me sukses në televizion dhe arriti një nga rolet e tij më të famshme në serialin "Walker", "Texas Ranger", i cili u transmetua nga viti 1993 deri në vitin 2001, me disa vazhdime televizive.
Ai e riinterpretoi rolin e Cordell Walker në filmat televizivë "Walker Texas Ranger 3: Deadly Reunion" (1994) dhe "Walker, Texas Ranger: Trial by Fire" (2005). Filmi i tij i fundit ishte "The Cutter" (2005), i cili u publikua direkt në DVD.
Në vitet e mëvonshme, ai u bë gjithashtu një fenomen në internet përmes pantomimave të shumta humoristike që përshkruanin bëma fiktive mbinjerëzore. Ai u shfaq gjithashtu në reklama për pajisje fitnesi dhe shprehu hapur pikëpamjet e tij politike.
Norris shërbeu në Forcat Ajrore Amerikane në Oklahoma, ku filloi karrierën e tij në artet marciale. Pasi u kthye në SHBA, ai punoi në kompaninë Northrop dhe hapi një zinxhir shkollash të arteve marciale që ndoqën shumë personalitete të famshme, përfshirë Steve McQueen. /Telegrafi/